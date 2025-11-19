Incidente a Tre Croci | auto si scontrano e restano incastrate due feriti
Incidente sulla provinciale Carcarelle alle porte di Tre Croci, frazione di Vetralla. Due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con strada Forocassio, intorno alle 19 di mercoledì 19 novembre e per cause ancora in fase di accertamento.Nell'impatto sono rimasti feriti entrambi i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
