Incidente a Tre Croci | auto si scontrano e restano incastrate due feriti

Viterbotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sulla provinciale Carcarelle alle porte di Tre Croci, frazione di Vetralla. Due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con strada Forocassio, intorno alle 19 di mercoledì 19 novembre e per cause ancora in fase di accertamento.Nell'impatto sono rimasti feriti entrambi i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Incidente Tre Croci Auto