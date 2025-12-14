Incidente sulla Palermo-Sciacca due auto si scontrano e vanno a fuoco | 4 feriti

Un incidente sulla Palermo-Sciacca, all'altezza del carcere Pagliarelli, ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente provocando un incendio. Quattro persone sono rimaste ferite nell'incidente, avvenuto intorno alle 13. La dinamica e le conseguenze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Si è evitato il peggio grazie al fatto che, per puro caso, in quel punto è passato un vigile del fuoco libero dal servizio.

