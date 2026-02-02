Due accoltellati durante la festa patronale arrestato un 16enne | si è costituito

Durante la festa patronale di San Ciro a Grottaglie, due persone sono state accoltellate. Un ragazzo di 16 anni si è costituito e ora si trova in manette. La polizia ha fermato il sedicenne dopo l’intervento dei soccorsi, che hanno portato le vittime in ospedale. La dinamica dell’accaduto resta da chiarire, ma l’intera comunità si chiede cosa abbia scatenato questa violenta lite.

È stato fermato un sedicenne per il duplice accoltellamento avvenuto l'altro ieri sera a Grottaglie durante la festa patronale di San Ciro. Il giovane è ritenuto il responsabile del ferimento di due ragazzi del posto, un ventenne e un sedicenne, rimasti coinvolti in una violenta rissa esplosa nella zona del luna park, uno dei punti di maggiore richiamo della manifestazione. Su disposizione della Procura per i minorenni di Taranto, il ragazzo è stato accompagnato nell'istituto penale minorile di Lecce dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale convalida del fermo. Il grave episodio si è consumato nella tarda serata di sabato in un contesto di grande affluenza di pubblico.

