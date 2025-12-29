porto empedocle il dissalatore mobile diventa fisso

A Porto Empedocle, il dissalatore mobile installato nell’area ex Asi diventa un impianto fisso. La decisione del commissario straordinario per l’emergenza idrica modifica il progetto originario, sostituendo la soluzione temporanea con una struttura permanente. Il dissalatore, attivo da settembre vicino alla centrale Enel dismessa, rappresenta una risposta stabile alle esigenze di approvvigionamento idrico della zona.

