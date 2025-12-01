Acerra coppia di pusher arrestata con oltre 180 grammi di droga e 13mila euro in contanti

Teleclubitalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, domenica 3o novembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne e una 32enne, entrambi residenti ad Acerra, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Acerra in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

acerra coppia di pusher arrestata con oltre 180 grammi di droga e 13mila euro in contanti

© Teleclubitalia.it - Acerra, coppia di pusher arrestata con oltre 180 grammi di droga e 13mila euro in contanti

Scopri altri approfondimenti

Spaccio di droga. Arrestata una coppia di pusher - Ieri i carabinieri della stazione di Anagni hanno arrestato un trentunenne, originario di Frosinone e noto per i suoi precedenti, insieme a sua moglie di ... Riporta ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Acerra Coppia Pusher Arrestata