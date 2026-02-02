Drammatico incidente Marco muore a 39 anni

Questa mattina sulla Cassia, nel Viterbese, un incidente ha tolto la vita a Marco Settimi, 39 anni, di Giove. L’uomo viaggiava in auto quando si è verificato l’impatto. È morto sul colpo, senza lasciar scampo. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla. La Polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Era insieme ad altri due colleghi. Inutili tutti i tentativi di soccorso Marco Settimi, 39 anni, originario di Giove, è morto in un drammatico incidente lungo la Cassia, all'altezza del comune di Capranica, nel Viterbese, all'alba di sabato 31 gennaio 2026. Settimi stava rientrando da Roma dove aveva lavorato in un locale. Era insieme ad altri due colleghi quando, intorno alle 6 di sabato 31 gennaio, l'Alfa Romeo Giulietta su cui era a bordo, seduto sul sedile posteriore, si è schiantata frontalmente con un bus della Cotral. L'impatto è stato violento e l'auto si è accartocciata su se stessa, costringendo i vigili del fuoco a estrarre i tre occupanti dalle lamiere.

