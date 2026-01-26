Un grave incidente stradale si è verificato a Grazzanise, lungo via Vaticale, provocando la morte di Domenico, di 50 anni, sul colpo. L’incidente, avvenuto nella serata di ieri, ha coinvolto i mezzi lungo l’arteria che collega Casal di Principe a Grazzanise. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Tragedia lungo via Vaticale, l’arteria che collega Casal di Principe a Grazzanise, dove nella serata di ieri si è verificato un incidente stradale mortale. La vittima è Domenico Catapano, 50 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano e residente a Grazzanise, che ha perso la vita a seguito di un violentissimo scontro frontale tra due auto. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, uno dei veicoli coinvolti avrebbe invadendo improvvisamente la corsia opposta, causando un impatto devastante. Per Catapano, le lesioni riportate nello schianto sono state fatali nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Drammatico incidente stradale a Grazzanise: Domenico muore sul colpo: 50 anni

Drammatico incidente, coinvolti un 51enne e il figlio di 9 anni: morto sul colpoUn grave incidente si è verificato alle porte di una città italiana, coinvolgendo un uomo di 51 anni e il suo figlio di 9 anni.

Leggi anche: Drammatico incidente stradale a San Severo: esce di strada con l'auto di servizio, muore giovane carabiniere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Drammatico incidente in Valsugana: grave la sindaca di Fontanelle; Incidente ad Altamura, auto con cinque ragazzi fuori strada: due le vittime, morti fratello e sorella; Drammatico scontro sulla A22 tra tir e furgone, divampano le fiamme: due morti; Tragico incidente stradale: muore un uomo di 62 anni.

Drammatico incidente nella notte sull’Appia, tra Velletri e Cisterna: 5 giovani feriti gravementeAncora sangue sulla via Appia, lungo una delle tratte più famigerate del territorio. Nella notte tra sabato e domenica, la consolare – nel tratto compreso ... castellinotizie.it

Provincia di Caserta, terribile incidente stradale: perde la vita un uomo di 50 anniUn drammatico incidente stradale si è verificato lungo via Vaticale, l’importante arteria di collegamento tra Casal di Principe e Grazzanise, trasformando ... dailynews24.it

A oltre dodici anni dal drammatico incidente sugli sci, emergono nuove indiscrezioni sulle condizioni di Michael Schumacher, che fanno ben sperare - facebook.com facebook

Come sta Anthony #Joshua: le condizioni del pugile dopo il drammatico incidente in #Nigeria x.com