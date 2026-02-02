Dragon Quest VII Reimagined la recensione

Inizia il 2026 e il ritorno di Dragon Quest VII Reimagined fa parlare di sé tra i fan dei giochi di ruolo. Il remake di uno dei titoli più amati della serie arriva con qualche ritardo, ma con la promessa di rinnovare un classico che ha segnato generazioni. La distribuzione, complicata e a tratti problematica, ha impedito a molti di giocarlo prima, ma ora il gioco è disponibile e pronto a conquistare nuovi e vecchi appassionati.

Parlare di Dragon Quest VII Reimagined all'alba del 2026 richiede rispetto e conoscenza. Stiamo parlando, infatti, del remake di uno degli J-Rpg più conosciuti di sempre, nonostante scelte di distribuzione "a ostacoli" che impedirono per molto tempo a gran parte del mercato di poter fruire di questa gemma preziosa. Tra mancate traduzioni e conversioni per mercati EMEA tardive, eccoci a mettere, pur con ben ventisei anni di ritardo rispetto all'uscita originale, le mani su un prodotto più unico che raro, frutto di sinergie artistiche di grandissima caratura. Sarà dunque valsa la pena di attendere oltre cinque lustri per avere una versione accessibile a chiunque? La risposta è ASSOLUTAMENTE SI.

