Dragon Quest VII Reimagined Square Enix annuncia la demo e pubblica la sequenza d’apertura

Square Enix ha annunciato l’arrivo della demo di Dragon Quest VII Reimagined, accompagnando la notizia con la pubblicazione della sequenza d’apertura del gioco. Si tratta di un primo assaggio concreto del progetto, pensato per avvicinare nuovi giocatori e riaccendere l’interesse dei fan storici, con questa versione di prova che permetterà di entrare subito nel mondo narrativo del titolo. Precisiamo che l’iniziativa anticipa di poche settimane il lancio completo e l’obiettivo del publisher giapponese è chiaro: preparare il terreno a uno dei remake più attesi del catalogo Square Enix. La demo gratuita sarà disponibile a partire dal 7 gennaio e consentirà di iniziare l’avventura senza limitazioni artificiali sui progressi iniziali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

