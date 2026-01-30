Dragon Quest VII Reimagined | nuovi dettagli ufficiali su grafica storia e inizio avventura

Square Enix ha svelato nuovi dettagli su Dragon Quest VII Reimagined, il remake del celebre gioco uscito nel 2000. La casa giapponese ha mostrato alcune immagini della grafica rivista e ha anticipato che la storia rimarrà fedele all’originale, con alcune novità per rendere l’inizio dell’avventura più coinvolgente. I fan del franchise attendono con interesse ulteriori aggiornamenti su questa versione aggiornata.

Square Enix ha diffuso nuove informazioni su Dragon Quest VII Reimagined, remake completo del celebre RPG pubblicato originariamente nel 2000. Il lancio globale è fissato per il 5 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store. È già disponibile una demo che permette di provare le fasi iniziali del gioco. Il progetto punta a rinnovare profondamente l'esperienza con grafica aggiornata, sistemi rivisti e contenuti narrativi aggiuntivi, mantenendo però la struttura e l'identità dell'opera originale.

