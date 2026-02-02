Draghi | L’ordine mondiale è defunto L’Europa rischia di venire divisa sottomessa e deindustrializzata

Mario Draghi ha lanciato un avvertimento forte, parlando di un mondo in cambiamento. Durante la consegna della laurea honoris causa all’Università di Lovanio, il ex premier ha detto che l’ordine mondiale è morto. Secondo lui, l’Europa rischia di dividersi, di perdere la sua sovranità e di essere deindustrializzata. Draghi non ha peli sulla lingua: avverte che ci sono tempi difficili davanti e che bisogna fare attenzione a come si reagisce a questa fase di crisi globale.

Il discorso integrale di Mario Draghi letto lunedì 2 febbraio 2026, alla ricezione della laurea honoris causa all’Università di Lovanio, nelle Fiandre, in Belgio. “Fin dalla sua nascita, l’architettura dell’Unione europea ha incarnato la convinzione che il diritto internazionale, sostenuto da istituzioni credibili, favorisca pace e prosperità. Poiché nessuno Stato europeo conservava da solo la capacità di difendersi, la nostra dottrina di sicurezza si è modellata sulla protezione garantita dagli Stati Uniti. Insieme, e sempre in alleanza con Washington, siamo stati in grado di affrontare ogni minaccia e di assicurare la pace in Europa.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Draghi Lovanio Draghi: "L'ordine globale è defunto. L'Europa rischia di venire divisa, deindustrializzata, divisa: serve un federalismo pragmatico" L’ex premier Mario Draghi avverte che l’ordine globale è ormai finito. Draghi: “L’ordine globale è defunto, l’Europa si federi o rischia di essere subordinata e deindustrializzata” Draghi avverte che l’Europa rischia di diventare un continente subordinato, diviso e senza più l’industria. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Draghi Lovanio Argomenti discussi: Ordine mondiale post-mortem; 20260131 - Newsletter n.2; Milleproroghe: estensione per bonus donne, giovani e Sud; Rilancio europeo, arriva il soccorso di Draghi. Mario Draghi dà l’allarme: l’ordine mondiale è defunto. Ecco cosa deve fare adesso l’UeL'ex governatore della Bce, Mario Draghi, ha sottolineato i pericoli di un'Europa frammentata, che potrebbe diventare deindustrializzata e subordinata ... milanofinanza.it Ue, arriva la scossa di Draghi: L'ordine globale è defunto, servono gli Stati Uniti d'EuropaL’ordine mondiale basato sulle regole e sul multilateralismo, nato alla fine della Seconda guerra mondiale, è ormai ... iltempo.it la Repubblica. . L'ordine globale "ormai defunto non è fallito perché costruito su un'illusione. Ha portato vantaggi reali e ampiamente condivisi: agli Stati Uniti, all'Europa e ai Paesi in via di sviluppo". Lo ha sottolineato Mario Draghi nel corso della cerimonia in facebook L'ordine globale "ormai defunto non è fallito perché costruito su un'illusione. Ha portato vantaggi reali e ampiamente condivisi: agli Stati Uniti, all'Europa e ai Paesi in via di sviluppo". Lo ha sottolineato Mario Draghi nel corso della cerimonia in cui gli è stata co x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.