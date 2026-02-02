Draghi | L’ordine globale è defunto l’Europa si federi o rischia di essere subordinata e deindustrializzata

Draghi avverte che l’Europa rischia di diventare un continente subordinato, diviso e senza più l’industria. Durante un intervento pubblico, l’ex presidente del Consiglio ha sottolineato che il mondo di oggi ha perso l’ordine globale e che l’Europa deve correre ai ripari. Altrimenti, avverte, il rischio è di perdere la propria sovranità e di essere lasciata indietro.

Davanti all' Europa c'è un futuro in cui "rischia di diventare, al tempo stesso, subordinata, divisa e deindustrializzata" in un mondo in cui "l'ordine globale è oggi defunto". Ma questa situazione "non è di per sé la minaccia", lo è piuttosto "ciò che lo sostituirà". In questo scenario, quindi, "un'Europa incapace di difendere i propri interessi non potrà preservare a lungo i propri valori". Parola di Mario Draghi che chiede uno scatto in avanti, verso la "federazione" dei Paesi membri. L'ex capo della Bce ed ex presidente del Consiglio ha scattato la sua fotografia sul futuro dell'Unione ricevendo la laurea honoris causa a Leuven, in Belgio.

