Australian Open passa allo streaming su Discovery+ HBO Max DAZN TimVision Amazon Prime

L'Australian Open 2026 si svolgerà dal 18 gennaio al 1 febbraio e sarà disponibile in streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime. L'evento, uno dei principali tornei del circuito tennistico internazionale, attirerà appassionati da tutto il mondo, offrendo partite di alto livello e momenti di grande sport. Le piattaforme di streaming permettono di seguire l'edizione 2026 ovunque, garantendo un accesso comodo e immediato all'appuntamento sportivo.

L'estate australe è pronta a riaccendere i riflettori sul grande tennis con l'edizione 2026 dell' Australian Open, in programma da domenica 18 gennaio a domenica primo febbraio. Gli occhi del mondo, e in particolare quelli del pubblico italiano, sono puntati su Jannik Sinner, che si presenta a Melbourne con l'obiettivo di confermare una supremazia ormai consolidata, dopo lo storico trionfo in rimonta di due anni fa e la vittoria più lineare ottenuta nella passata stagione. L'azzurro, oggi numero due del ranking mondiale, condivide i favori del pronostico con Carlos Alcaraz, in un dualismo che sta riscrivendo le gerarchie della disciplina. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Australian Open 2026: in diretta integrale su HBO Max e discovery+ con Eurosport.

L'Australian Open 2026, prima tappa del Grande Slam, sarà disponibile in diretta integrale su HBO Max e discovery+, con copertura esclusiva di Warner Bros. Discovery. I migliori match saranno trasmessi su Eurosport 1, mentre le partite italiane saranno visibili su Eurosport 2. Per la prima volta, l’intero torneo sarà accessibile in streaming completo, offrendo agli appassionati un’ampia gamma di opzioni per seguire l’evento.

HBO Max arriva su Prime Video! Warner Bros. Discovery e Amazon siglano un accordo pluriennale!

Prime Video ha annunciato un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, che porterà HBO Max sulla piattaforma in Europa. Questa collaborazione consentirà agli utenti di accedere a un’ampia selezione di contenuti, ampliando le opzioni di intrattenimento disponibili. La collaborazione rappresenta un passo importante per entrambe le aziende nel rafforzare la presenza nel mercato streaming europeo.

