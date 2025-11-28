Dove vedere in tv Italia-Scozia Europei curling 2025 | orario finale terzo posto programma streaming
L’Italia affronterà la Scozia nella finale per il bronzo degli Europei 2025 di curling maschile. La nostra Nazionale ha perso di misura la semifinale contro la Svizzera e dunque se la dovrà vedere con i britannici, che sono invece stati battuti dalla Svezia del fenomeno Niklas Edin nel primo match da dentro o fuori di questa rassegna continentale. L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle ore 18.00 sul ghiaccio di Lohja (Finlandia), dove il quartetto tricolore proverà a salire sul gradino più basso del podio per la quinta volta nella storia dopo esserci riuscito nel 1979, 2018, 2021, 2022. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, Bruce Mouat e compagni hanno avuto la meglio nell’incontro che ieri ha chiuso il round robin. 🔗 Leggi su Oasport.it
