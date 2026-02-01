Domenica mattina, Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Molinette di Torino. La presidente del Consiglio ha incontrato i poliziotti feriti durante gli scontri di sabato, avvenuti alla manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna. La visita ha attirato l’attenzione di molti e ha mostrato la solidarietà del governo verso le forze dell’ordine coinvolte.

La presidente del Consigli Giorgia Meloni domenica mattina è arrivata all’ ospedale Molinette di Torino dove sono ricoverati alcuni due rappresentanti delle forze dell’ordine feriti negli scontri di sabato alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tra loro Alessandro Calista, 29 anni, vittima del pestaggio da parte di un gruppo di manifestanti. “Ora sarò chiara. Questi non sono manifestanti. Questi sono criminali organizzati. Quando si colpisce qualcuno a martellate, lo si fa sapendo che le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Non è una protesta, non sono scontri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scontri Torino per Askatasuna, la visita alle Molinette di Giorgia Meloni ai poliziotti feriti

Approfondimenti su Giorgia Meloni

Giorgia Meloni si è recata questa mattina alle Molinette di Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di ieri.

Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Molinette di Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di sabato scorso durante il corteo per Askatasuna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella.

Askatasuna, Meloni a Torino per visitare agenti feriti negli scontri. Almeno due arrestati e tre denunciatiLa guerriglia urbana per Askatasuna infiamma Torino e la politica. A sfilare in una città blindata circa 15mila tra studenti dei collettivi, antagonisti e No Tav. Cassonetti ... ilmessaggero.it

Scontri Torino per Askatasuna, Zangrillo: Non più tollerabile ambiguità certa parte politica(LaPresse) - La giornata di ieri è stata una giornata drammatica ma purtroppo non possiamo dire che abbiamo superato il limite perché il limite purtroppo è ... ilmattino.it

Le reazioni della politica e il bilancio dei feriti dopo gli scontri a Torino mdst.it/4qQejqZ - facebook.com facebook

Scontri a Torino, feriti oltre 100 agenti delle forze dell'ordine #ANSA x.com