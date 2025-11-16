La madre di Trentini | Il governo ci ha imposto il silenzio Avrebbero lasciato loro figlio in carcere un anno?

Sono parole in parte nuove quelle utilizzate ieri, 15 novembre, in conferenza stampa al Municipio di Milano da Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, cooperante veneziano detenuto senza capi di accusa in Venezuela dal 15 novembre 2024. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altre letture consigliate

Era il 15 novembre 2024 quando Alberto Trentini venne arrestato dalle autorità in Venezuela e incarcerato Dopo un anno, non c’è ancora un’accusa formale nei suoi confronti. Oggi la madre, Armanda Colusso, in una conferenza stampa si è rivolta direttament - facebook.com Vai su Facebook

La madre di Trentini: "il governo per Alberto si è speso troppo poco". L'appello a un anno dall'arresto in Venezuela #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X

La madre di Trentini ha accusato il governo di non aver fatto abbastanza per liberare suo figlio - A un anno dalla detenzione del cooperante italiano in Venezuela ha detto che finora i tentativi di negoziato non hanno funzionato ... Lo riporta ilpost.it

Alberto Trentini arrestato in Venezuela, la madre: «Per lui il governo non ha fatto abbastanza» - Il cooperante italiano è detenuto in un carcere in Venezuela dallo scorso 15 novembre senza un capo di accusa formale. Come scrive msn.com

Alberto Trentini, la madre non le manda a dire: “Il governo italiano si è speso troppo poco” - Armanda Colusso, madre del cooperante Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da ormai un anno, ha espresso la sua preoccupazione e delusione riguardo ... ecovicentino.it scrive