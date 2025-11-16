La madre di Trentini | Il governo ci ha imposto il silenzio Avrebbero lasciato loro figlio in carcere un anno?

Veneziatoday.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono parole in parte nuove quelle utilizzate ieri, 15 novembre, in conferenza stampa al Municipio di Milano da Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, cooperante veneziano detenuto senza capi di accusa in Venezuela dal 15 novembre 2024. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

madre trentini governo haLa madre di Trentini ha accusato il governo di non aver fatto abbastanza per liberare suo figlio - A un anno dalla detenzione del cooperante italiano in Venezuela ha detto che finora i tentativi di negoziato non hanno funzionato ... Lo riporta ilpost.it

madre trentini governo haAlberto Trentini arrestato in Venezuela, la madre: «Per lui il governo non ha fatto abbastanza» - Il cooperante italiano è detenuto in un carcere in Venezuela dallo scorso 15 novembre senza un capo di accusa formale. Come scrive msn.com

madre trentini governo haAlberto Trentini, la madre non le manda a dire: “Il governo italiano si è speso troppo poco” - Armanda Colusso, madre del cooperante Alberto Trentini, detenuto in Venezuela da ormai un anno, ha espresso la sua preoccupazione e delusione riguardo ... ecovicentino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Madre Trentini Governo Ha