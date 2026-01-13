Chi è Armanda Colusso la madre di Alberto Trentini che ha sfidato il silenzio per salvarlo dal Venezuela

Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, ha deciso di rompere il silenzio per raccontare la sua storia. Originaria del Venezuela, ha affrontato sfide personali e familiari per proteggere il proprio figlio. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico e diretto su un’esperienza di determinazione e coraggio, lontana da clamori pubblici ma significativa nella vita di una famiglia.

Armanda Colusso non è una figura pubblica vera e propria, e non aveva mai cercato attivamente visibilità. Ma nel momento più difficile della sua vita, questa madre veneziana ha deciso di esporsi in prima persona, diventando il volto di una lotta che ha attraversato confini politici e istituzionali. La sua storia è legata indissolubilmente a quella del figlio Alberto Trentini, cooperante veneziano di 46 anni arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024 e liberato solo il 12 gennaio 2026, dopo 423 giorni di detenzione arbitraria. Sposata con Ezio Trentini e residente a Venezia, Armanda ha inizialmente scelto la riservatezza su indicazione delle autorità italiane, per non ostacolare i delicati canali diplomatici: una scelta difficile ma necessaria, che ha rispettato finché possibile. 🔗 Leggi su Cultweb.it

