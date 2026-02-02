Doping Milano-Cortina 2026 Passler positiva | cos’è il letrozolo

La prima positività al doping alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 riguarda Rebecca Passler. La sciatrice è risultata positiva al letrozolo, un farmaco vietato dagli organismi sportivi. La notizia arriva in un momento delicato, mentre si avvicinano i Giochi. La Commissione antidoping sta verificando la situazione e farà chiarezza sui prossimi passi da compiere.

(Adnkronos) – Rebecca Passler positiva al letrazolo nel primo caso di doping alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La biathleta della spedizione azzurra, 24 anni, è risultata positiva ad un controllo fuori dalle competizioni ed è stata sospesa a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. La sostanza rilevata è il letrozolo, nella lista dei farmaci proibiti.

