Donna ferita in via centrale dopo essere stata investita mentre attraversava al semaforo rosso

Una donna di 62 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Edmondo de Amicis, nel centro della città, nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026. La donna stava attraversando al semaforo rosso quando è stata colpita. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che l’hanno portata in ospedale con ferite serie. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La Polizia sta cercando di chiarire le dinamiche

Una donna di 62 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Edmondo de Amicis, nel centro della città, nel tardo pomeriggio di lunedì 2 febbraio 2026. L'incidente si è verificato all'incrocio con piazza Martiri Pennesi, in un tratto trafficato della via principale. La donna, che stava attraversando in direzione sud-nord, è stata colpita da una Fiat Panda che percorreva via De Amicis in senso opposto. Il conducente dell'auto, un uomo di età non ancora resa nota, ha immediatamente fermato il veicolo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e gli agenti della polizia locale, che hanno avviato i rilievi del caso.

