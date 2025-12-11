Wenne Alton Davis è morta | è stata stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a New York Era l’attrice di La fantastica signora Maisel

L’attrice Wenne Alton Davis è morta a 60 anni, lunedì 8 dicembre, dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a New York. L’incidente le ha causato “gravi traumi alla testa e al corpo”, ha riferito la polizia a People. Wenne Alton Davis era nota per la sua apparizione come poliziotta in un episodio della quinta stagione di “The Marvelous Mrs. Maisel” su Amazon Prime. Secondo la polizia di New York, una Cadillac XT6 nera del 2023, guidata da un uomo di 61 anni, stava svoltando a sinistra all’incrocio tra West 53rd Street e Broadway a Midtown Manhattan quando ha investito la Davis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wenne Alton Davis è morta: è stata stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a New York. Era l’attrice di “La fantastica signora Maisel”

