Il regime venezuelano di Donald | cosa vuole fare Trump col petrolio di Caracas

Dopo l’intervento statunitense che ha portato alla destituzione di Nicolás Maduro, si apre il dibattito sulle future strategie di Donald Trump riguardo alle risorse venezuelane. In particolare, l’attenzione si concentra sul petrolio di Caracas e sui piani degli Stati Uniti per influenzare il settore energetico venezuelano. Questa situazione solleva questioni di politica internazionale, risorse e stabilità nella regione, con implicazioni che potrebbero influenzare l’equilibrio dell’area.

«Questo è il nostro emisfero», ha rivendicato Marco Rubio, segretario di Stato degli Usa, poche ore dopo l’operazione militare statunitense che, il 3 gennaio scorso, ha portato alla destituzione e all’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Lo slogan di Rubio è stato rilanciato anche dalle pagine social ufficiali del Dipartimento di Stato di Washington. Parole che dicono molto dell’approccio sprezzante dell’attuale Amministrazione yankee non solo al diritto internazionale, ma anche alla grammatica delle istituzioni. Nella sua brutalità, il messaggio se non altro va dritto al punto. Lo ha divulgato anche il presidente Donald Trump, che – messo da parte il debole pretesto della lotta al narcotraffico – ha giustificato il blitz a Caracas con l’applicazione di quella che lui stesso ha definito la «Dottrina Donroe», rivisitazione in salsa donaldiana della Dottrina Monroe, forgiata nell’Ottocento dal presidente James Monroe: il principio guida è che nell’emisfero occidentale (vale a dire il continente americano) comandano solo gli Stati Uniti e non ci può essere alcuno spazio per le altre superpotenze. 🔗 Leggi su Tpi.it

Dal regime di Caracas Trump vuole (anche) il petrolio “rubato”Gli scontri tra Stati Uniti e Venezuela si intensificano, con Trump che mira a controllare le risorse petrolifere del regime di Caracas.

Trump:business col petrolio venezuelanoDurante un incontro alla Casa Bianca con i principali dirigenti delle compagnie petrolifere internazionali, tra cui Eni, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti decideranno quali aziende potranno operare in Venezuela, sottolineando la sicurezza totale attuale nel paese.

