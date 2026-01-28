Trump torna a minacciare l’Iran | Pronti all’attacco come in Venezuela Teheran | Ricordatevi com’è finita in Iraq e Afghanistan…

Donald Trump torna a minacciare Teheran, paragonando la situazione attuale a quella in Venezuela. Il presidente americano avverte di essere pronto all’attacco, ricordando anche le operazioni in Iraq e Afghanistan. La tensione tra Stati Uniti e Iran si infiamma di nuovo, con entrambe le parti che si scambiano minacce di attacchi senza precedenti. Teheran risponde ricordando come sono finiti gli interventi nel passato recente, lasciando presagire un rischio di escalation ancora più alto.

Torna a incendiarsi lo scontro tra Stati Uniti e Iran, con minacce reciproche di attacchi «senza precedenti». Ad aprire le ostilità (verbali) è ancora una volta Donald Trump, che di buon mattino (americano) torna a evocare la possibilità di raid contro il regime degli Ayatollah. Anche se l’ultimatum ora non pare più legato alla repressione delle proteste che hanno infiammato il Paese nell’ultimo mese, quanto piuttosto al programma nucleare di Teheran. «Un’imponente Armata si sta dirigendo verso l’Iran. Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione», ricorda Trump su Truth.🔗 Leggi su Open.online

Le proteste in Iran continuano a intensificarsi, con una repressione che ha già causato centinaia di vittime e migliaia di arresti.

L’attuale situazione in Iran ha attirato l’attenzione internazionale a causa delle tensioni tra le autorità e i manifestanti pacifici.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

