Dominik Szoboszlai apre a un possibile addio al Liverpool. Il centrocampista ungherese ammette che il suo futuro nel club inglese dipende da come evolveranno le trattative contrattuali, che al momento sono ferme. Szoboszlai non nasconde di essere in attesa di sviluppi e non esclude che possa presto dover lasciare Anfield, anche se non dà nulla per certo. La situazione rimane aperta, e i tifosi del Liverpool aspettano news più chiare.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Dominik Szoboszlai ha ammesso che il suo futuro al Liverpool non è più nelle sue mani dopo aver confermato che non ci sono stati progressi nelle trattative per il prolungamento del contratto con il club. Nonostante sia la stella della squadra di Arne Slot in questa stagione, l’ultimo aggiornamento del capitano ungherese ha suscitato preoccupazione tra i fedelissimi di Anfield per quanto riguarda la sua permanenza a lungo termine nel Merseyside. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Dominik Szoboszlai ammette che il futuro del Liverpool è fuori dalle sue mani a causa dello stallo delle trattative contrattuali

Approfondimenti su Dominik Szoboszlai Liverpool

Ultime notizie su Dominik Szoboszlai Liverpool

