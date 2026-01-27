La stella del Barcellona Fermin afferma che le trattative contrattuali stanno andando bene e che il club catalano è sempre stato la sua priorità

Il centrocampista Fermin Lopez ha dichiarato che il suo futuro è legato al Barcellona, sottolineando l’interesse del club catalano e la volontà di proseguire la collaborazione nel lungo termine. Le trattative contrattuali sembrano procedere positivamente, confermando l’importanza di questa scelta per il giocatore e il club. La sua decisione dimostra l’impegno reciproco e la volontà di rafforzare ulteriormente la squadra.

2026-01-27 11:09:00 Ecco quanto riportato poco fa: Fermin Lopez ha confermato di essere pronto a snobbare alcuni estimatori e affidare il suo futuro a lungo termine al Barcellona. Il 22enne è passato dall’essere un membro della squadra a una parte fondamentale del miglior XI di Hansi Flick in questa stagione con una serie di prestazioni scintillanti che significano che il Barça sta ancora lottando su tre fronti avendo già conquistato la Supercoppa spagnola. La prossima sfida è in Champions League, dove domani sera dovrà battere l’FC Copenhagen per avere qualche possibilità di finire tra i primi otto e qualificarsi automaticamente agli ottavi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

