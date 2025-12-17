Giocattoli non in regola e materiali elettrici senza certificazione | maxi sequestro dell' agenzia delle dogane
Maxi sequestro dell’agenzia delle dogane in provincia di Perugia, con blitz in quattro esercizi. Sono stati sequestrati giocattoli non conformi e materiali elettrici privi di certificazione, nell'ambito di attività volte a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle normative sui traffici commerciali.
Blitz dell’agenzia delle dogane in provincia di Perugia. L’ufficio antifrode ha sequestrato prodotti e materiali privi di certificazione in quattro esercizi della provincia nell’ambito delle attività a tutela dei consumatori e del rispetto della legalità nei traffici commerciali dei prodotti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
