Giocattoli non in regola e materiali elettrici senza certificazione | maxi sequestro dell' agenzia delle dogane

Maxi sequestro dell’agenzia delle dogane in provincia di Perugia, con blitz in quattro esercizi. Sono stati sequestrati giocattoli non conformi e materiali elettrici privi di certificazione, nell'ambito di attività volte a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle normative sui traffici commerciali.

Storie di Napoli. . Quando una cosa è regola a Napoli, l'ha detto Chitarrella! - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.