Sigarette elettroniche Uso già dalle medie | Svapo innocuo? No

Le sigarette elettroniche sono diventate sempre più popolari tra i giovani, con un uso diffuso già dalle medie. Tuttavia, il loro impatto sulla salute è oggetto di dibattito, e alcune esperienze mostrano che lo svapo può comportare rischi significativi. La dottoressa Patrizia Gai dell’Asl mette in guardia sui pericoli legati a questa pratica in crescita tra i giovani.

Per inquadrare un fenomeno in crescita, la dottoressa Patrizia Gai dell'Asl afferma che "per quanto riguarda il gioco azzardo, il numero sotto 25 anni rappresenta il 10% dei giocatori, in totale circa 100, che si sono rivolti nell'ultimo anno al Serd. I giovanissimi scelgono di praticare il gioco d'azzardo non nelle sale, ma online e con i telefonini". Invece, riguardo al fumo "è una patologia un po' diversa e prima che il fumatore si accorga di avere un problema e si rivolga ad un servizio specializzato passano anni", puntualizza il dottor Fabrizio Fagni dell'Asl. L'avvicinamento al fumo avviene con modalità e tempistiche differenti nelle giovani generazioni.

Sigarette elettroniche: un pericolo sottovalutato. La scelta del Belgio - Il Belgio ha recentemente adottato dieci misure per ridurre il consumo di tabacco, tra cui il divieto di fumare in alcuni luoghi all'aperto, l'aumento del prezzo delle sigarette e il divieto di ...

Sigarette elettroniche, in quali Paesi dell'Ue sono più diffuse - Il Belgio è stato il primo Paese dell'Ue a vietare la vendita di sigarette elettroniche usa e getta, mentre Lussemburgo, Estonia e Repubblica Ceca registrano i tassi di uso più elevati La diffusione ...

