francia assemblea nazionale approva divieto di social per i minori di 15 anni

La recente decisione dell’Assemblea Nazionale francese approva un nuovo divieto di social media per i minori di 15 anni. Questa misura mira a proteggere i giovani dagli effetti potenzialmente dannosi delle piattaforme digitali, introducendo un limite di età più restrittivo. La proposta rappresenta un passo importante nel dibattito sulla regolamentazione dell’uso dei social tra i più giovani.

Passo avanti in Francia per la proposta di legge che prevede di vietare l’accesso ai social media a chi ha meno di 15 anni. Il disegno di legge è stato infatti approvato dall’Assemblea Nazionale del Parlamento transalpino, con 130 voti favorevoli e 21 contrari, secondo quanto riporta Le Monde. Il testo vieta inoltre l’uso dei telefoni cellulari da parte degli adolescenti nei cortili scolastici. Hanno votato a favore del provvedimento, oltre alla maggioranza di governo centrista, anche gran parte dei socialisti e l’alleanza di estrema destra RN-UDR. Solo i membri della sinistra di La France Insoumise e due deputati del gruppo dei Verdi si sono opposti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L'Assemblea nazionale francese ha approvato un disegno di legge che vieta ai minori di 15 anni l'accesso ai social media.

