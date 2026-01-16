Sinfonica lirica e duetti | a teatro appuntamenti imperdibili

Ogni domenica mattina, presso l’Auditorium Filla nel Parco della Montagnola a Bologna, si svolge CLASSICADaFilla, un ciclo di concerti organizzato dall’Orchestra Senzaspine. Un’opportunità per ascoltare musica sinfonica, lirica e duetti in un ambiente accogliente, accompagnata dall’aperitivo conviviale. Un appuntamento che unisce cultura e sociale, offrendo un’esperienza musicale di qualità nel cuore della città.

Unire il piacere conviviale dell'aperitivo con l'ascolto delle grandi pagine della musica sinfonica. Succede, ogni domenica mattina, al nuovo Auditorium Filla nel Parco della Montagnola a Bologna con CLASSICADaFilla, il ciclo di concerti organizzati da Orchestra Senzaspine. Prossimi appuntamenti, il 18 con il Quintetto Senzaspine e il 25 con l'ensemble Segreti Armonici. Al Teatro Comunale la stagione 2026 inaugura il 24 gennaio (repliche il 27, il 29 e l'1 febbraio) con l'Idomeneo di Mozart (nelle pagine seguenti un approfondimento con l'articolo di Stefano Marchetti, ndr), direttore Roberto Abbado, mentre all'Auditorium Manzoni, per Musica Insieme, il 26 sul palco il violoncellista Mario Brunello e la pianista Yulianna Avdeeva: duetteranno su musiche di Beethoven e Šostakovic.

Teatro Sociale: la prossima stagione costerà 910mila euro. Lirica, sinfonica e jazz sono i capisaldi della programmazione - 500 euro per la prossima stagione (tra opera lirica, musiche sinfonica e jazz) del teatro Sociale. ilgazzettino.it

Feste di musica a teatro: sinfonica, lirica e operetta aspettando il concerto di Capodanno alla Fenice - La musica classica e l’opera (ma anche l’operetta) saranno i due fedeli compagni con cui passare le Feste in vista del «grand finale» di Capodanno. corrieredelveneto.corriere.it

, capolavoro assoluto di di #GiacomoPuccini e una delle opere liriche più amate e rappresentate nel mondo, chiuderà la VII edizione della Stagione Lirica Civitanova all'Opera sabato 7 febbraio 2026 con l' Orchestra Sinfonica dell'Adriatico diretta facebook

