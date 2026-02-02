Disgrazia in Italia cancello si ribalta improvvisamente | operai travolti Impatto violento
Questa mattina a Ciriè un cancello si è improvvisamente ribaltato, travolgendo alcuni operai che stavano lavorando nelle vicinanze. Il rumore forte ha attirato subito l’attenzione e ha fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono arrivati in fretta i vigili del fuoco e le ambulanze, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto. Le condizioni dei lavoratori sono ancora da chiarire, ma la scena è apparsa subito molto grave.
Il fragore metallico di una struttura che cede ha squarciato il silenzio domenicale a Ciriè, trasformando una normale mattinata di attività in un drammatico scenario di soccorso. L’incidente si è verificato domenica 1 febbraio presso lo stabilimento Sonoco, in località Olivetti, dove un pesante cancello esterno dell’area produttiva è improvvisamente uscito dalle guide, ribaltandosi e travolgendo due operai di 51 e 37 anni. La dinamica dell’impatto è apparsa subito preoccupante: i due lavoratori sono stati colpiti in pieno dalla cancellata, rimanendo schiacciati sotto il peso del metallo. L’allarme è scattato immediatamente, attivando la macchina dei soccorsi in un clima di forte apprensione per le condizioni dei coinvolti, inizialmente apparse critiche a causa della violenza del ribaltamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
