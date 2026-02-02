Incidente sul lavoro a Ciriè | due operai travolti da un cancello trasportati in ospedale

Questa mattina a Ciriè, due operai sono rimasti feriti mentre lavoravano nella cartiera Sonoco di Olivetti. Durante un intervento di manutenzione, un cancello si è staccato improvvisamente e li ha travolti. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, uno con ferite più serie, l’altro con contusioni. La zona è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine mentre si indaga sulla causa del guasto.

Due operai italiani di 51 e 37 anni sono stati travolti da un cancello, che si è staccato improvvisamente dalla sede, mentre stavano esenguendo un intervento di manutenzione nella cartiera Sonoco di località Olivetti a Ciriè nella mattinata di ieri, domenica 1 febbraio 2026. I sanitari del 118 Azienda Zero li hanno soccorsi e li hanno trasportati in ambulanza all'ospedale cittadino. Le loro condizioni fortunatamente non sono preoccupanti nonostante i traumi al torace e alle gambe che hanno subito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza cittadina e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, a cui competono le indagini sull'accaduto.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Mercoledì pomeriggio a Bareggio, nel Milanese, si è verificato un incidente sul lavoro durante uno scavo.

