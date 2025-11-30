Ballando con le Stelle 2025 verso la semifinale | Andrea Delogu realizza il sogno di ballare Dirty Dancing e vola in testa alla classifica

Vanityfair.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 29 novembre sono stati ufficializzati i semifinalisti della ventesima edizione. Paolo Belli e Anastasia Kuzmina eliminati ma potranno tentare il ripescaggio. In testa alla classifica di puntata Andrea Delogu e Nikita Perotti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

ballando con le stelle 2025 verso la semifinale andrea delogu realizza il sogno di ballare dirty dancing e vola in testa alla classifica

© Vanityfair.it - Ballando con le Stelle 2025 verso la semifinale: Andrea Delogu realizza il sogno di ballare Dirty Dancing e vola in testa alla classifica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ballando stelle 2025 versoBallando con le stelle 2025, stasera sabato 29 novembre su Rai1: cast, classifica, anticipazioni ed eliminato - Torna Ballando con le stelle 2025 con una nuova imperdibile puntata: chi sarà eliminato stasera, 29 novembre ? Secondo superguidatv.it

Le pagelle della decima puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Andrea Delogu mette la freccia e sorpassa tutti - Barbara D'Urso, Martina Colombari, Filippo Magnini, Fabio Fognini e Rosa Chemical sono gli altri semifinalisti. Lo riporta iodonna.it

ballando stelle 2025 versoBarbara D’Urso non lascia Ballando con le Stelle, Delogu e Colombari pazzesche. Fognini e il lastra gate con Francesca Fialdini: le pagelle del 29 novembre - Le pagelle della decima puntata di Ballando con le Stelle 2025. Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle 2025 Verso