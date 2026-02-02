Trump contro i Grammy | Inguardabili io mai stato su isola Epstein

Donald Trump torna ad attaccare i Grammy, definendoli “il peggio” e “inguardabili”. Il presidente Usa scrive su Truth che la CBS fa bene a non trasmetterli più, e aggiunge che lui non è mai stato sull’isola di Epstein. La polemica nasce poche ore prima della cerimonia, con l’ex presidente che non perde occasione per criticare l’evento musicale.

Washington, 2 feb. (Adnkronos) - "I Grammy Awards sono il peggio, praticamente inguardabili". Così il presidente Usa Donald Trump in un post su Truth in cui aggiunge che "la Cbs è fortunata a non avere più questa spazzatura". Nel mirino del tycoon il conduttore Trevor Noah. "Sbagliando, Noah ha detto di me che Donald Trump e Bill Clinton sono stati sull'isola di Epstein. Sbagliato!!! Non posso parlare per Bill, ma io non sono mai stato a Epstein Island, né in nessun posto vicino e fino alla dichiarazione falsa e diffamatoria delle ultime ore non sono mai stato accusato di essere stato là, neanche dai Fake News Media", aggiunge nel post. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Donald Trump torna a criticare i Grammy e lo fa con parole dure.

