I vincitori dei Grammy Awards 2026 tra critiche all' ICE e Trump deriso su Epstein e Groenlandia

Questa notte si sono consegnati i Grammy 2026, con i vincitori delle categorie principali. Tra applausi e sorrisi, però, non sono mancati i commenti duri contro l’ICE e qualche frecciatina a Donald Trump, che è stato preso di mira per le sue proposte sulla Groenlandia. La serata si è trasformata anche in un momento di confronto politico, con alcuni artisti che hanno usato il palco per criticare le politiche di Trump e le sue mire territoriali.

Alla Crypto Arena di Los Angeles sono stati proclamati i vincitori dei Grammy Awards 2026, i più prestigiosi premi musicali dell'industria discografica statunitense. La rassegna, giunta alla 68ª edizione, è stata segnata da un clima anti Trump e anti ICE. Alcuni dei riconoscimenti più ambiti sono andati a Bad Bunny, Billie Eilish, Kendrick Lamar e Olivia Dean. Grammy Awards 2026: i vincitori dei premi principali Trevor Noah deride Trump su Groenlandia e Epstein Bad Bunny e Billie Eilish contro l'ICE Billie Eilish – "Wildflower" – VINCITRICE Lady Gaga – "Abracadabra" Doechii – "Anxiety" Rosé & Bruno Mars – "APT" Bad Bunny – "DtMF" Huntrx – "Golden" Kendrick Lamar feat.

