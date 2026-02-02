Difesa implacabile Fortitudo domina in casa | Pistoia impotente contro il muro di Caja

La Fortitudo Bologna si presenta forte e decisa, conquistando la vittoria contro Pistoia con una difesa impenetrabile. I padroni di casa dominano il PalaDozza dall’inizio alla fine, chiudendo il match con un netto 81-61. I giocatori di Caja mettono in campo un muro che Pistoia fatica a superare, lasciando pochi spazi e rendendo difficile ogni azione offensiva. La partita si conclude con una vittoria convincente per la squadra di casa, che conferma la sua forza difensiva e il buon momento di forma.

La Fortitudo Bologna ha dominato il PalaDozza con una prestazione difensiva di alto livello, espugnando il campo contro l’Estra Pistoia con un netto 81-61. La partita, giocata domenica 1 febbraio 2026, ha mostrato fin dal primo minuto come la squadra di coach Attilio Caja avesse messo in campo un’organizzazione tattica precisa e una pressione costante che ha annientato ogni tentativo di reazione dei toscani. Il margine di vantaggio si è ampliato in modo progressivo, raggiungendo il massimo nel quarto periodo, quando la distanza tra le due formazioni è salita a venti punti. La vittoria non è stata frutto di un’esplosione offensiva, ma della capacità di bloccare il gioco avversario, sfruttando il fattore campo e la coesione di squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

