Guaio Fortitudo La difesa di Caja non graffia? L’Aquila fatica
Calma e gesso nulla è perduto! Una battuta d’arresto fragorosa resta pur sempre solo una battuta d’arresto. Il mondo Fortitudo è fatto di alti e bassi, eccessi di entusiasmi e depressioni dopo una vittoria o una sconfitta. In un momento topico della stagione, in cui serve unità di intenti e compattezza, in casa Fortitudo è il momento di fare sistema intorno alla squadra e a coach Attilio Caja. Con una partita da recuperare, il primato è virtualmente a 2 punti a conferma dell’equilibrio che regna nel campionato e del fatto che le presunte squadre ammazza campionato stanno faticando e non poco. Se la classifica è tutt’altro che da disprezzare, c’è d’altro da sottolineare come della trasferta ad Avellino non ci siamo stato nulla da salvare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
