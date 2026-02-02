Dieci secondi sono bastati per cambiare tutto. In pochi attimi, tra tensione e adrenalina, il thriller tra Pandolfi e Avellino si è consumato sul filo dei secondi, lasciando tutti senza fiato. Alcuni hanno battuto il tempo, altri hanno sfidato il cronometro fino all’ultimo secondo, creando un momento che resterà nella memoria degli appassionati.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è chi ha battuto il tempo sul filo dei secondi e chi è andato addirittura oltre, sfidando il cronometro fino all’ultimo respiro. L’ultima sessione di calciomercato ha regalato finali da thriller, con trattative concluse quando il gong era ormai a un passo. Se il Palermo aveva fatto notizia per il deposito del contratto di Rui Modesto alle 19:59 e 57 secondi, l’operazione più rocambolesca porta la firma dell’ Avellino. Il club biancoverde, infatti, è riuscito a completare l’ingaggio di Luca Pandolfi quando le lancette avevano già superato le 20:00: deposito avvenuto alle 20:00 e 50 secondi, a soli dieci secondi dall’ultimo istante utile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dieci secondi per cambiare tutto: il thriller Pandolfi–Avellino

Avellino, UFFICIALE: preso Pandolfi dal Catanzaro x.com

Ecco la prima punta per l’Avellino. Tutto fatto per Luca Pandolfi, classe 1998. Accordo totale con il giocatore e il Catanzaro a titolo definitivo. Ora si attende solo che i calabresi ufficializzino il sostituto. - facebook.com facebook