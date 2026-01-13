Due forti scosse fanno tremare tutto | dieci secondi di terrore magnitudo fino a 4.5

Due intense scosse di terremoto, di magnitudo fino a 4.5, hanno colpito la zona in pochi minuti. La prima si è verificata intorno alle 9, causando timore tra la popolazione. Questi eventi, durati circa dieci secondi, hanno provocato tremori e preoccupazioni, ma non si segnalano danni significativi. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Due forti scosse di terremoto a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. La terra ha tremato una prima volta intorno alle 9.27. Un movimento tellurico di una decina di secondi, seguito da una seconda scossa, forte, ma meno della precedente, alle 9.30 con una magnitudo di 4 e 4.5.

Terremoto in Romagna, due forti scosse a Faenza e Russi - Percepite in tutta la Romagna ma anche nelle vicine province di Ferrara e Pesaro- dire.it

Terremoto M. 5.1 nello Jonio, stamattina presto al Sud Italia una delle scosse più forti da 40 anni! Cosa sta succedendo tra Calabria e Sicilia e cosa dice la scienza sul Ponte sullo Stretto nel VIDEO dal canale YouTube di MeteoWeb x.com

