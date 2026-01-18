Tutto in dieci secondi | il Palermo batte 1-0 lo Spezia decide Segre in apertura

Da palermotoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Palermo di Pippo Inzaghi torna alla vittoria battendo 1-0 lo Spezia, grazie a un gol di Segre segnato dopo soli dieci secondi dall'inizio. La partita si è conclusa con il risultato di successo per i rosanero, che hanno conquistato tre punti importanti nel campionato.

Il Palermo di Pippo Inzaghi torna alla vittoria dopo il pari esterno di Mantova: i rosanero superano 1-0 in casa lo Spezia, grazie a una rete di Segre arrivata dopo dieci secondi dal fischio d’inizio. È il quinto successo di fila (cinque anche i clean sheet consecutivi) tra le mura amiche, a. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: L’Atalanta batte 1-0 il Genoa rimasto in dieci dopo 3 minuti. Decide nel recupero Hien

Leggi anche: Serie A, il Milan batte la Lazio: si decide tutto al 51'

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.