Avellino interprete nei CAS accusato di favoreggiamento | ombre sul sistema di accoglienza

A Avellino, un interprete coinvolto in un caso di favoreggiamento nei CAS ha sorpreso tutti. Sembrava un punto di riferimento nel sistema di accoglienza, rispettato e affidabile. Invece, le indagini hanno messo in luce ombre sulla sua attività. Ora si indaga per capire se dietro il suo ruolo ci siano stati comportamenti illeciti. La vicenda rischia di mettere in discussione l’intera rete di accoglienza nella zona.

L'indagine scuote le istituzioni locali: sospetti di traffico facilitato di permessi e la complicità di chi doveva garantire legalità Un uomo che sembrava un pezzo solido del sistema, uno che aveva guadagnato la fiducia delle istituzioni locali e nazionali. Per anni, interprete di fiducia nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) dell'Irpinia, oggi si trova nel mirino di un'indagine internazionale che fa tremare le fondamenta del sistema di accoglienza provinciale. Il sospetto è grave: aver usato la sua posizione, il peso che aveva con le autorità, per aprire la porta a cittadini pakistani senza diritto di entrare nel Paese.

