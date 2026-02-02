Didattica innovativa le scuole di Caserta nel progetto nazionale Enigmap Language Lab

Le scuole di Caserta si preparano a entrare nel progetto nazionale “Enigmap Language Lab”. Si tratta di un'iniziativa che utilizza escape room online multilingue per insegnare le lingue straniere in modo più coinvolgente. Le istituzioni scolastiche della zona potranno sperimentare metodi innovativi, portando l’apprendimento in aula a un livello diverso.

Progetto nazionale che utilizza escape room online multilingue come strumento innovativo per l’insegnamento delle lingue nelle scuole “Enigmap Language Lab” ha una durata complessiva di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di almeno 100 scuole su tutto il territorio nazionale. Gli istituti della provincia di Caserta possono aderire gratuitamente alla sperimentazione e scegliere in piena autonomia quando avviare le attività, in base alle proprie esigenze organizzative e didattiche. Nel corso del progetto saranno sviluppate e messe a disposizione delle scuole escape room digitali da utilizzare durante le lezioni e nei laboratori linguistici.🔗 Leggi su Casertanews.it

Le scuole di Arezzo aderiscono a “Enigmap Language Lab”, il progetto che utilizza le escape room online per insegnare le lingue.

Fortress Lab, startup del Mezzogiorno, ha raggiunto un importante traguardo diventando una PMI innovativa.

Didattica innovativa nelle scuole, digitale e nuove metodologieNuove tecnologie digitali e metodologie didattiche innovative nelle scuole per superare le difficoltà di apprendimento e favorire l'inclusione scolastica: sono indirizzi dell'Avviso pubblico nelle ... ansa.it

Escape room a scuola, anche Palermo nel progetto nazionale per l'insegnamento delle lingueIl progetto vede la collaborazione con il dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze. Attraverso enigmi, storytelling e lavoro di squadra, le attività stimolano la c ... palermotoday.it

Le scuole del territorio saranno protagoniste di “Enigmap Language Lab”, già attivo e con una durata di ventiquattro mesi facebook