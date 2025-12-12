fortress lab da startup a pmi innovativa

Fortress Lab, startup del Mezzogiorno, ha raggiunto un importante traguardo diventando una PMI innovativa. Questa evoluzione rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita dell’azienda, che punta a consolidare la propria presenza nel settore dell’innovazione tecnologica e a favorire lo sviluppo economico della regione.

Nel Mezzogiorno che scommette sull’innovazione, Fortress Lab compie il salto da startup a PMI innovativa. Nata a Napoli e attualmente presente al sud con due sedi operative, una a Pozzuoli e l’altra in Puglia, la società guidata dal CEO e founder Alessandro Tateo rappresenta una delle realtà meridionali capaci di completare con successo il percorso di transizione da fase di avvio a impresa strutturata, e in grado . 2anews.it

