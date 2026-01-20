Il nuovo piano dell’Agenzia delle Entrate | quest’anno 530mila controlli e 600mila verifiche sulle dichiarazioni dei redditi

Il nuovo piano dell’Agenzia delle Entrate per il 2026 prevede un incremento delle attività di controllo, con circa 530.000 verifiche programmate, rispetto alle 438.000 dello scorso anno. Questa strategia comprende controlli su imposte dirette, Iva, Irap, indebite compensazioni e contributi a fondo perduto, mirati a garantire una maggiore compliance fiscale e a rafforzare il rispetto delle norme.

L’ Agenzia delle Entrate programma un aumento significativo delle attività di controllo. Il nuovo budget economico 2026 ritocca infatti al rialzo il numero complessivo delle verifiche sostanziali, che vanno dagli accertamenti ordinari su imposte dirette, Iva e Irap ai controlli su indebite compensazioni e contributi a fondo perduto: quest’anno saliranno a 530mila contro le 438.579 realizzate nel 2024 e le 375mila previste dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) approvato nella primavera 2025. Per il 2027 e 2028 sono previsti ulteriori incrementi, a 550mila e 560mila. Confermato invece che saranno 75mila all’anno i contribuenti “sottoposti ad analisi congiuntamente alla Guardia di Finanza ” e 2,4 milioni quelli che riceveranno lettere di compliance, comunicazioni “amichevoli” per favorire l’adempimento spontaneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fisco, raffica di controlli mirati nel 2026: ecco chi rischia verifiche dell’Agenzia delle EntrateNel 2026, l’Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli fiscali con un approccio più mirato e strategico.

Leggi anche: Un decreto del Ministero dell'Economia modificando i controlli sulle detrazioni, permettendo all'Agenzia delle Entrate di consultare i dati nel dettaglio. La verifica delle spese sanitarie diventa analitica

