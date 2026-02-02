Calcio Napoli esclusa rottura crociato per Di Lorenzo | oggi consulto a Villa Stuart

Questa mattina il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è sottoposto a un consulto a Villa Stuart dopo gli esami strumentali. I risultati hanno escluso una rottura del legamento crociato e hanno confermato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Per ora, il giocatore dovrà riposare e seguire un percorso di recupero.

Gli esami strumentali hanno chiarito il quadro clinico del capitano del Calcio Napoli: trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Stop stimato tra le sei e le otto settimane, ma niente intervento chirurgico. Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Dopo l’infortunio rimediato nel match contro la Fiorentina, il capitano del Napoli si è sottoposto in mattinata a esami strumentali che hanno escluso la temuta rottura del legamento crociato. “Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto al Pineta Grande Hospital esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su 2anews.it

Oggi Di Lorenzo si è sottoposto a un consulto a Villa Stuart.

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si trova a Villa Stuart per un consulto medico dopo l’infortunio.

