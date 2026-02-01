Infortunio Di Lorenzo il capitano del Napoli a Villa Stuart per un consulto medico | c’è la data degli esami strumentali

Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, si trova a Villa Stuart per un consulto medico dopo l’infortunio. Oggi ha effettuato alcuni esami strumentali e la data per i risultati è stata fissata. La squadra aspetta notizie sulla sua condizione e sui tempi di recupero.

Napoli, infortunio al ginocchio per Di Lorenzo, capitano in lacrime, crociato koUn salto, il ritorno a terra senza la giusta pace. Giovanni Di Lorenzo alza subito la mano al cielo quando capisce che qualcosa nel suo ginocchio sinistro non va. Il capitano viene ... ilmattino.it Napoli-Fiorentina 2-1. Brutto infortunio per Di LorenzoAzzurri a segno con Vergara e Gutierrez, i viola accorciano con Solomon. Il capitano lascia il campo in lacrime dopo una torsione del ginocchio ... rainews.it Infortunio Di Lorenzo, il capitano va a Roma per un consulto a Villa Stuart: domani gli esami

