Di Lorenzo a Villa Stuart per un’ora È andato via sollevato con la certezza che non dovrà operarsi

Di Lorenzo è passato da Villa Stuart e si è lasciato alle spalle il dolore. È durato circa un’ora, poi è uscito sollevato, convinto di non dover sottoporsi a un intervento chirurgico. La prima diagnosi sul suo infortunio al ginocchio è positiva e il capitano del Napoli potrà tornare in campo con l’allenatore Conte a metà marzo.

