Giovanni Di Lorenzo ha lasciato Villa Stuart poco fa. Ha svolto un consulto per capire meglio i tempi di recupero dopo l’infortunio contro la Fiorentina. Ora si attende una decisione sulle sue condizioni.

Giovanni Di Lorenzo ha abbandonato pochi minuti fa Villa Stuart, dove ha svolto un consulto utile a capire meglio i tempi di recupero a seguito dell’infortunio subito contro la Fiorentina. Le immagini non chiariscono ancora nulla in modo definitivo, ma l’espressione maggiormente serena del capitano, che non indossava alcun tutore, lasciano ben sperare. Di Lorenzo abbandona Villa Stuart senza tutore (VIDEO). Nelle immagini filmate dalla nostra redazione, si intravede un Di Lorenzo sicuramente più sereno. In più, il capitano azzurro non indossa alcun tutore rispetto a quanto si vedeva nelle immagini relative al suo ingresso nella clinica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Di Lorenzo abbandonda Villa Stuart: un dettaglio lascia ben sperare (VIDEO)

Lorenzo Di Lorenzo si è infortunato durante l’allenamento e ora si aspetta con ansia la seconda serie di esami.

La giornata di Di Lorenzo a Villa Stuart si è conclusa con una buona notizia: il capitano del Napoli potrà tornare in campo prima del previsto.

