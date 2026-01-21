Juve Benfica LIVE 0-0 | Di Gregorio salva su Pavlidis! Poi Kelly spazza via

Segui la diretta di Juve-Benfica, valida per la settima giornata di Champions League. La partita si mantiene equilibrata, con occasioni da entrambe le parti. Di Gregorio interviene prontamente su Pavlidis, mentre Kelly si distingue con un intervento decisivo. Qui troverai aggiornamenti, analisi e risultati in tempo reale, per rimanere informato sull’andamento del match tra Juventus e Benfica.

di Andrea Bargione Juve Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la sconfitta di misura a Cagliari, la Juventus scende nuovamente in campo ma in Champions League contro il Benfica ( diretta gratis su Prime Video ) nella gara valida per la settima giornata della prima fase: segue LIVE il match. Juve Benfica 0-0: sintesi e moviola. 27? SI LOTTA IN CAMPO – Entrambe le squadre giocano la palla veloce, lottano su ogni pallone. Continui ribaltamenti di fronte in campo. 23? RISCHIA LA JUVE! – Di Gregorio salva su Pavlidis dopo un grave errore di Locatelli! Poi Kelly spazza via la palla 18? OCCASIONE YILDIZ! – Yildiz vicino al gol con il destro che termina di poco a lato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

LIVE Alle 21 Juve-Benfica: Spalletti sceglie Miretti e David, Mourinho con PavlidisAlle 21 si gioca Juve-Benfica, una partita decisiva per la qualificazione ai playoff.

Leggi anche: Juve-Benfica: Locatelli sbagliaDi Gregorio salva sul tiro di Sudakov | Diretta 0-0

