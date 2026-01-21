Juve-Benfica | Locatelli sbagliaDi Gregorio salva sul tiro di Sudakov | Diretta 0-0

Nella sfida tra Juventus e Benfica, le due squadre si affrontano con obiettivi diversi: i bianconeri cercano di superare un tabù contro i portoghesi, mentre Spalletti deve trovare la chiave per ottenere un risultato positivo. La partita, in corso, vede azioni intense e momenti di tensione, come l'intervento di Di Gregorio su Sudakov. Uno sguardo attento all’andamento del match permette di comprendere le dinamiche di questa sfida importante nel girone.

Gli uomini di Mourinho assaltano la difesa bianconera che si difende strenuamente Occasione per Prestianni che dal limite tira alto Tiro di Sudakov e grande parata di Di Gregorio Nuovo tiro di Yildiz di poco a lato Il Benfica batte due calci d'angolo consecutivi, ma la partita si svolge prevalentemente a centrocampo Discesa di Yildiz che tira dal vertice sinistro dell'area, para Trubin Assalto bianconera ma Thuram che ha la palla buona di testa ma spreca Cross di Yildiz per David, Otamendi devia in angolo E' iniziata la partita Intanto le due partite di Champions League disputate alle 18. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

