Di Canio furioso punta il dito contro Barella | Dov’è la fame?

Paolo Di Canio non usa mezzi termini nel commentare il gol del 2-1 firmato da José Gimenez, che al 93’ ha condannato l’Inter alla sconfitta contro l’Atletico Madrid. Nel post partita su Sky Sport, l’ex attaccante ha puntato il dito contro Nicolò Barella, colpevole secondo lui di una marcatura troppo morbida sul centrale uruguaiano. “ È gravissimo prendere un gol così a questi livelli “, ha tuonato Di Canio. “Chi è l’uomo che può disturbare Gimenez? Barella è libero, ma guarda solo la palla. Poi si accorge dell’avversario, apre le braccia.”. Per Di Canio, il difetto di fondo è nella fame con cui si affrontano certe situazioni: “Uno con voglia deve guardare chi può arrivare, non fissare il pallone. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it