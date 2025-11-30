Qualiano 57enne arrestato | deve scontare oltre 6 anni di reclusione

Squadra Mobile esegue provvedimento per pene concorrenti. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato a Qualiano un uomo di 57 anni, residente a Napoli, in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Squadra Mobile in azione. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito il provvedimento emesso venerdì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali. Pena da espiare: quasi sette anni. Secondo quanto disposto, il 57enne dovrà scontare 6 anni, 11 mesi e 15 giorni di reclusione. Le condanne riguardano reati in materia di stupefacenti e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità personale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, 57enne arrestato: deve scontare oltre 6 anni di reclusione

